«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
3 ноября 202105:04
Российский футбольный клуб «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл итальянскому «Ювентусу».
Встреча закончилась со счетом 2:4.
Благодаря победе итальянцы досрочно вышли в плей-офф, тогда как «Зенит» продолжают борьбу за участие в евровесне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru