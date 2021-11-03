«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл итальянскому «Ювентусу».

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Встреча закончилась со счетом 2:4.

Благодаря победе итальянцы досрочно вышли в плей-офф, тогда как «Зенит» продолжают борьбу за участие в евровесне.

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ФОТО: pixabay.com
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