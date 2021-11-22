«Нехватка качественных игроков»: Непомнящий указал на проблемы Карпина перед «стыковыми матчами»

«Слово «рад», наверное, не очень подходит, потому что я изначально понимал, что его высказывания сразу после игры (проигранного матча России с Хорватией – прим. НСН) были эмоциональными, но не имели под собой четкого понимания ситуации. Я не особенно радуюсь, но понимаю, что так нужно, так полезнее и правильнее для национальной сборной и Карпина», - сказал Непомнящий.

По его мнению, Карпин сможет создать «свою» команду, понимающую его философию игры, только, если останется тренером сборной России и после завершения отбора на ЧМ.

«Если мы попадем на чемпионат мира – это одна ситуация, если не попадем, но Карпин останется тренером сборной, тогда у него появится возможность построить свою команду на 100%. Сейчас этой возможности у него нет», - считает бывший тренер сборной Камеруна, сенсационно дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира-1990.

Непомнящий пояснил, что Карпин испытывает дефицит хороших игроков и времени.

«Одна ситуация, когда есть время на размышления между отборочными циклами. Карпин же оказался в другой ситуации, нужно было выигрывать все матчи подряд, отступать было некуда. У Карпина кроме деклараций ничего не было. Да, он пытался, чтобы команда играла «высоко». Другое дело, что с одними командами это было возможно, с другими – нет. Условия для игры в тот футбол, который дает Карпин, были недостаточными. Он столкнулся с нехваткой качественных игроков, способных играть в атакующий футбол», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Сборная России под руководством Валерий Карпина заняла второе место в отборочной группе к ЧМ-2022 и теперь примет участие в «стыковых матчах».