«Нехватка качественных игроков»: Непомнящий указал на проблемы Карпина перед «стыковыми матчами»
Выстроить «свою» команду Карпин сможет только, если останется тренером сборной вне зависимости от попадания на чемпионат мира, сказал НСН Валерий Непомнящий.
Решение Валерия Карпина остаться главным тренером сборной России по футболу было ожидаемым, и оно правильное, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный тренер, создатель «камерунского чуда» Валерий Непомнящий.
Ранее Карпин подтвердил, что не будет уходить с поста тренера до «стыковых матчей» за выход на чемпионат мира (ЧМ-2022), признавшись, что «сомневался в себе», когда озвучил возможность досрочной отставки.
«Слово «рад», наверное, не очень подходит, потому что я изначально понимал, что его высказывания сразу после игры (проигранного матча России с Хорватией – прим. НСН) были эмоциональными, но не имели под собой четкого понимания ситуации. Я не особенно радуюсь, но понимаю, что так нужно, так полезнее и правильнее для национальной сборной и Карпина», - сказал Непомнящий.
По его мнению, Карпин сможет создать «свою» команду, понимающую его философию игры, только, если останется тренером сборной России и после завершения отбора на ЧМ.
«Если мы попадем на чемпионат мира – это одна ситуация, если не попадем, но Карпин останется тренером сборной, тогда у него появится возможность построить свою команду на 100%. Сейчас этой возможности у него нет», - считает бывший тренер сборной Камеруна, сенсационно дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира-1990.
Непомнящий пояснил, что Карпин испытывает дефицит хороших игроков и времени.
«Одна ситуация, когда есть время на размышления между отборочными циклами. Карпин же оказался в другой ситуации, нужно было выигрывать все матчи подряд, отступать было некуда. У Карпина кроме деклараций ничего не было. Да, он пытался, чтобы команда играла «высоко». Другое дело, что с одними командами это было возможно, с другими – нет. Условия для игры в тот футбол, который дает Карпин, были недостаточными. Он столкнулся с нехваткой качественных игроков, способных играть в атакующий футбол», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Сборная России под руководством Валерий Карпина заняла второе место в отборочной группе к ЧМ-2022 и теперь примет участие в «стыковых матчах».
После поражения сборной России в решающем матче от Хорватии Карпин заявил в эфире одного из YouTube-каналов, что может уйти с поста тренера» до начала «стыковых матчей», которые состоятся в марте.
Экс-игрок сборной России и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис говорил тогда «Радиоточке НСН», что Карпин «отдохнет, поразмыслит и никуда уходить не будет».
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