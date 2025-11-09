«Зенит» и «Крылья Советов» разошлись миром
Петербургский «Зенит» на выезде разошелся миром с самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.
На 50-й минуте Фернандо Костанца вывел хозяев вперед, но уже через шесть минут Максим Глушенков сравнял счет.
Эта встреча стала 11-й подряд для «Зенита» без поражений в РПЛ. Последнее поражение «Зенит» потерпел 9 августа, уступив грозненскому «Ахмату» (0:1). С тех пор петербуржцы провели семь побед и четыре ничьи.
После этой игры «Зенит» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке, имея в активе 14 баллов.
В 16-м туре, 23 ноября, «Зенит» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород», а «Крылья Советов» в тот же день примут «Ростов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
