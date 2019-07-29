«Зенит» ведёт переговоры о покупке Малкома

Он отметил, что переговоры находятся в самой активной стадии, однако сумма контракта с бразильцем в 40 миллионов евро, фигурировавшая в СМИ, далека от реальности.

Ранее о переговорах о покупке бразильца сообщила испанская газета Marca. Источник утверждал, что каталонцы хотят за своего игрока 40 миллионов евро, и якобы питерский клуб эта цифра устраивает.

