«Зенит» ведёт переговоры о покупке Малкома

«Зенит» ведёт активные переговоры о переходе в клуб бразильского игрока «Барселоны» Малкома, пишет RT. Эту информацию изданию подтвердил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

Арбитр: Усталость футболистов может испортить клубный мундиаль

Он отметил, что переговоры находятся в самой активной стадии, однако сумма контракта с бразильцем в 40 миллионов евро, фигурировавшая в СМИ, далека от реальности.

Ранее о переговорах о покупке бразильца сообщила испанская газета Marca. Источник утверждал, что каталонцы хотят за своего игрока 40 миллионов евро, и якобы питерский клуб эта цифра устраивает.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Фк "зенит"Футболисты

NSN logoНСН