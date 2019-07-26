Арбитр: Усталость футболистов может испортить клубный мундиаль
Футбольный арбитр международной категории рассказал НСН, чем ограничены организаторы подобных турниров.
Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года состоится в Катаре с 11 по 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что в турнире примут участие семь клубов: английский «Ливерпуль», тунисский «Эксперанс», мексиканский «Монтеррей», катарский «Аль Садд» и команда Новой Каледонии «Йеген Спорт». Ещё два участника определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года.
Основной проблемой организации подобных турниров становится выбор окна между другими соревнованиями, рассказал в эфире НСН футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов. Поскольку мероприятие чисто коммерческое, организаторы рискуют — ведь ведущие игроки клубов не имеют возможности отдохнуть перед соревнованием, и могут подвести и клуб, и фанатов, и как следствие, подпортить успех чемпионата.
«Те, кто организует подобные коммерческие турниры, сталкиваются с ограничениями. Даже посмотреть на примере нашей матушки-Европы: Лига чемпионов, Кубок лиги, расписание в национальных лигах — всё уже на несколько лет расписано. Очень сложно найти окошко, чтобы привлечь действительно те клубы, которые хотелось, чтобы они помогли организаторам с посещаемостью и популяризацией футбола. Это очень коммерческая история. Даже посмотреть на примере ЧМ-2018, прекрасные, достойные футболисты — Месси, Роналду, первые игры они провели на свеженьком, а потом утомляемость дала о себе знать. Очень тяжело длительный период времени поддерживать высокую форму. А публика приходит именно из-за них. Видимо, подошло такое время, когда пора сделать перед такими мировыми форумами, как ЧМ, паузу, чтобы выступающие в клубах игроки могли подготовиться», — рассказал Хусаинов.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу опустилась с 43-го на 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, как поднять позиции отечественной команды.
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