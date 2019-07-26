Арбитр: Усталость футболистов может испортить клубный мундиаль

Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года состоится в Катаре с 11 по 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что в турнире примут участие семь клубов: английский «Ливерпуль», тунисский «Эксперанс», мексиканский «Монтеррей», катарский «Аль Садд» и команда Новой Каледонии «Йеген Спорт». Ещё два участника определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года.

Основной проблемой организации подобных турниров становится выбор окна между другими соревнованиями, рассказал в эфире НСН футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов. Поскольку мероприятие чисто коммерческое, организаторы рискуют — ведь ведущие игроки клубов не имеют возможности отдохнуть перед соревнованием, и могут подвести и клуб, и фанатов, и как следствие, подпортить успех чемпионата.