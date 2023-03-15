«Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России
Столичное «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России.
Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное время не выявило победителя и завершилось со счетом 1:1.
Судьба матча решилась в серии пенальти. Бело-голубые победили со счетом 5:4.
Столичное «Динамо» вышло в полуфинал кубка.
Матч московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» 15 марта завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в столице 5 апреля, передает НСН.
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