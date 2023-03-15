«Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России

Столичное «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России.

«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России

Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное время не выявило победителя и завершилось со счетом 1:1.

Судьба матча решилась в серии пенальти. Бело-голубые победили со счетом 5:4.

Столичное «Динамо» вышло в полуфинал кубка.

Матч московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» 15 марта завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в столице 5 апреля, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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