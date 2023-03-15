«Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России

Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное время не выявило победителя и завершилось со счетом 1:1.

Судьба матча решилась в серии пенальти. Бело-голубые победили со счетом 5:4.

Столичное «Динамо» вышло в полуфинал кубка.

Матч московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» 15 марта завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в столице 5 апреля, передает НСН.

