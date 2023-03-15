«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты «Краснодара» победили грозненский «Ахмат» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу и вышли в полуфинал.

Встреча прошла с Грозном закончилась со счетом 3:0. Авторами голов стали Мозес Кобнан на 27-й минуте, дубль на счету Никиты Кривцова (60-я и 90+3 минуты). Футболисты «Ахмата» играли вдесятером с 40-й минуты - прямую красную карточку получил Артем Тимофеев.

Полуфиналы пройдут в период с 4 по 6 апреля.

