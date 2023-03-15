«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России
15 марта 202317:44
Футболисты «Краснодара» победили грозненский «Ахмат» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу и вышли в полуфинал.
Встреча прошла с Грозном закончилась со счетом 3:0. Авторами голов стали Мозес Кобнан на 27-й минуте, дубль на счету Никиты Кривцова (60-я и 90+3 минуты). Футболисты «Ахмата» играли вдесятером с 40-й минуты - прямую красную карточку получил Артем Тимофеев.
Полуфиналы пройдут в период с 4 по 6 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru