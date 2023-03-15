ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в полуфинале Кубка России
15 марта 202319:47
Футболисты столичного ЦСКА не выявили победителя в противостоянии с «Крыльями Советов» в первом матче полуфинала Кубка России.
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе красно-синих отличились Медина и Чалов, у хозяев забили Писарский и Цыпченко.
Ответный матч состоится в Москве в среду, 5 апреля.
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15 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru