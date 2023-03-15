ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в полуфинале Кубка России

Футболисты столичного ЦСКА не выявили победителя в противостоянии с «Крыльями Советов» в первом матче полуфинала Кубка России.

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Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе красно-синих отличились Медина и Чалов, у хозяев забили Писарский и Цыпченко.

Ответный матч состоится в Москве в среду, 5 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФутболЦСКА
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