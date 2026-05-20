Галкин назвал «чушью» информацию о спонсировании Пугачевой Ходорковским
Признанный в РФ иноагентом шоумен Максим Галкин назвал чушью информацию о том, что его супругу, народную артистку СССР Аллу Пугачёву спонсирует Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Газете.Ru» заявил глава ФПБК Виталий Бородин.
По его словам, речь идёт о большом расследовании о певице. Бородин утверждает, что опубликованная им и его командой информация была получена от источника, четыре года проработавшего с Ходорковским.
Глава ФПБК указал, что реакция Галкина говорит о том, что их «зацепили за живое».
«Им не хочется видеть правду, потому что в обществе начинают формировать мнение о Пугачевой, кто она на самом деле. И им это не нравится», — сказал Бородин, добавив, что в РФ певицу могут признать иноагентом.
Ранее бизнесмен и артист Андрей Ковалёв заявил, что песни Пугачёвой следует изъять в пользу государства как интеллектуальное имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
