«Зенит» ушел от поражения в матче с ЦСКА

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Армейцы открыли счет на четвертой минуте. Отличился Антон Заболотный.

Петербуржцы смогли уйти от поражения. На 88-й минуте мяч в ворота ЦСКА отправил Дуглас Сантос.

«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице. ЦСКА расположился на седьмой строчке.

В воскресенье футболисты «Оренбурга» крупно обыграли «Сочи». Матч завершился со счетом 3:0, сообщает «Радиоточка НСН».

