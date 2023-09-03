«Зенит» ушел от поражения в матче с ЦСКА
3 сентября 202319:45
Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Армейцы открыли счет на четвертой минуте. Отличился Антон Заболотный.
Петербуржцы смогли уйти от поражения. На 88-й минуте мяч в ворота ЦСКА отправил Дуглас Сантос.
«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице. ЦСКА расположился на седьмой строчке.
В воскресенье футболисты «Оренбурга» крупно обыграли «Сочи». Матч завершился со счетом 3:0, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru