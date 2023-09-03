«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу хозяев поля со счетом 3:2.
После первого тайма «Локомотив» лидировал со счетом 3:0. Голами отметились Артем Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов.
Во втором тайме «Балтика» забила два мяча. Ворота железнодорожников поразили Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.
«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Балтика» переместилась на последнее место.
В воскресном матче «Оренбург» разгромил «Сочи» со счетом 3:0, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru