«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Футболисты "Зенита" проиграли немецкому клубу «Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с разницей в один гол.
Счет игры составил 2:1 в пользу немцев. "Все. Увы, уступаем в Лейпциге 2:1", - говорится в сообщении официального аккаунта "Зенита" в Twitter.
"Зенит" вел в счете по итогам первого тайма. Гол в ворота немцев на 25-й минуте забил Ярослав Ракицкий. Однако во втором тайме "Лейпциг" отыгрался: на 49-й минуте мяч в ворота россиян отправил Конрад Лаймер, на 59-й минуте преимущество оформил Марсель Забитцер.
Матч состоялся в Лейпциге. Накануне стало известно, что московский «Локомотив» уступил в третьем туре Лиги чемпионов туринскому "Ювентусу". Встреча команд также завершилась со счетом 2:1.
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