«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

"Зенит" вел в счете по итогам первого тайма. Гол в ворота немцев на 25-й минуте забил Ярослав Ракицкий. Однако во втором тайме "Лейпциг" отыгрался: на 49-й минуте мяч в ворота россиян отправил Конрад Лаймер, на 59-й минуте преимущество оформил Марсель Забитцер.

Матч состоялся в Лейпциге. Накануне стало известно, что московский «Локомотив» уступил в третьем туре Лиги чемпионов туринскому "Ювентусу". Встреча команд также завершилась со счетом 2:1.

