«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Матч в Турине завершился со счетом 2:1, хотя «Локомотив» лидировал после первого тайма. Единственный гол забил Алексей Миранчук, у итальянцев отличился нападающий Пауло Дибала. В следующем матче Лиги чемпионов 6 ноября команда примет «Ювентус» в Москве.

За все время своего существования «Локомотив» не выиграл ни одного матча из тех семи игр, которые провел в Италии.



