«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
23 октября 201901:02
Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в третьем туре группы D Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает газета "Известия".
Матч в Турине завершился со счетом 2:1, хотя «Локомотив» лидировал после первого тайма. Единственный гол забил Алексей Миранчук, у итальянцев отличился нападающий Пауло Дибала. В следующем матче Лиги чемпионов 6 ноября команда примет «Ювентус» в Москве.
За все время своего существования «Локомотив» не выиграл ни одного матча из тех семи игр, которые провел в Италии.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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