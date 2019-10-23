«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

23 октября 201901:02

Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в третьем туре группы D Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает газета "Известия".

Мадридский «Атлетико» обошел «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Матч в Турине завершился со счетом 2:1, хотя «Локомотив» лидировал после первого тайма. Единственный гол забил Алексей Миранчук, у итальянцев отличился нападающий Пауло Дибала. В следующем матче Лиги чемпионов 6 ноября команда примет «Ювентус» в Москве.

За все время своего существования «Локомотив» не выиграл ни одного матча из тех семи игр, которые провел в Италии.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Лига ЧемпионовУефаЛокомотив