Правительство одобрило возвращение пива на стадионы

Отмечается, что решение, в том числе, было принято в связи с положительным опытом продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В отзыве правительства подчеркивается, что при правильной организации продажа пива не несет в себе опасность для зрителей.

Законопроект о продаже пива был внесен в Госдуму в июле этого года. Авторы инициативы предлагают за счет реализации напитка финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт.

Тем не менее думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи отказался поддержать законопроект.

