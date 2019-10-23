Правительство одобрило возвращение пива на стадионы

23 октября 201920:30

Российский кабмин с небольшими замечаниями одобрил законопроект о возвращении продажи пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК.

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Отмечается, что решение, в том числе, было принято в связи с положительным опытом продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В отзыве правительства подчеркивается, что при правильной организации продажа пива не несет в себе опасность для зрителей.

Законопроект о продаже пива был внесен в Госдуму в июле этого года. Авторы инициативы предлагают за счет реализации напитка финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт.

Тем не менее думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи отказался поддержать законопроект.

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ФОТО: pixabay.com
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