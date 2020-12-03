«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
3 декабря 202001:39
Бельгийский «Брюгге» оказался сильнее петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, пишет «Коммерсант».
Встреча завершилась со счетом 0:3. «Зенит» набрал одно очко и занял последнее место в турнирной таблице группы F. Клуб потерял шанс играть в 1/16 финала Лиги Европы.
Тем временем, российский ФК «Краснодар» обошел французскую команду «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru