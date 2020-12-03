«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Бельгийский «Брюгге» оказался сильнее петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, пишет «Коммерсант».

Встреча завершилась со счетом 0:3. «Зенит» набрал одно очко и занял последнее место в турнирной таблице группы F. Клуб потерял шанс играть в 1/16 финала Лиги Европы.

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Тем временем, российский ФК «Краснодар» обошел французскую команду «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФутболФК "Зенит"
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