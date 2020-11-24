Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не уйдёт в отставку после поражения команды в двух заключительных встречах группового этапа Лиги наций.
Национальная сборная в ноябре дважды уступила соперникам, сборным Турции и Сербии, в итоге заняв второе место в третьей группе лиги В.
В эфире телеканала «Матч ТВ» главный тренер рассказал, что ему «не следует» покидать пост. Черчесов назвал «безобразной» игру сборной, проигравшей в матче с Сербией со счётом 0:5. Однако, по словам тренера, команда решила «глобальную задачу» и вышла на чемпионат Европы.
Черчесов также отметил, что в матче с Турцией состав игроков был оптимальным, однако ошибки на поле не позволили российской сборной победить.
Станислав Черчесов стал главным тренером национальной футбольной сборной в 2016 году. По его руководством команда показала лучший результат России на чемпионатах мира, в 2018 году выйдя в четвертьфинал турнира.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Неизвестный напал на двух мужчин с ножом на улице в Москве
- Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку
- Выплаты всем, кто оказывает помощь больным с СOVID-19, продлили в РФ на 2021 год
- Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания
- Минобороны РФ опубликовало видео с нарушившим российскую границу эсминцем ВМС США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru