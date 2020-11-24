Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не уйдёт в отставку после поражения команды в двух заключительных встречах группового этапа Лиги наций.

Национальная сборная в ноябре дважды уступила соперникам, сборным Турции и Сербии, в итоге заняв второе место в третьей группе лиги В.

В эфире телеканала «Матч ТВ» главный тренер рассказал, что ему «не следует» покидать пост. Черчесов назвал «безобразной» игру сборной, проигравшей в матче с Сербией со счётом 0:5. Однако, по словам тренера, команда решила «глобальную задачу» и вышла на чемпионат Европы.

Черчесов также отметил, что в матче с Турцией состав игроков был оптимальным, однако ошибки на поле не позволили российской сборной победить.

Станислав Черчесов стал главным тренером национальной футбольной сборной в 2016 году. По его руководством команда показала лучший результат России на чемпионатах мира, в 2018 году выйдя в четвертьфинал турнира.

