«Краснодар» выиграл матч с «Ренном» в Лиге чемпионов

Игра закончилась со счетом 1:0. Автором единственного за всю встречу гола стал нападающий "Краснодара" Маркус Берг. Эта победа стала первым в текущем сезоне выигрышем для российских клубов.

Команда под руководством Мурада Мусаева смогла выйти в 1/16 финала Лиги Европы. "Краснодар" с четырьмя баллами занял третью строчку в турнирной таблице своей группы.

