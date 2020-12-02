«Краснодар» выиграл матч с «Ренном» в Лиге чемпионов
Российский ФК "Краснодар" обошел французскую команду "Ренн" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
Игра закончилась со счетом 1:0. Автором единственного за всю встречу гола стал нападающий "Краснодара" Маркус Берг. Эта победа стала первым в текущем сезоне выигрышем для российских клубов.
Команда под руководством Мурада Мусаева смогла выйти в 1/16 финала Лиги Европы. "Краснодар" с четырьмя баллами занял третью строчку в турнирной таблице своей группы.
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