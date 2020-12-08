«Зенит» проиграл «Боруссии» в шестом раунде группового этапа Лиги чемпионов

Агентство передает, что 16-й минуте нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси открыл счет, однако на 68-й минуте полузащитник "Боруссии" Лукаш Пищек сравнял счет. На 78-й минуте матча решающий мяч забил бывший игрок "Зенита", центральный полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель.

3 декабря "Зенит" лишился шансов на плей-офф в еврокубках этого сезона, проиграв бельгийскому ФК "Брюгге". Петербургская команда смогла набрать 1 балл и оказалась на четвертом месте турнирной таблице своей группы. "Зенит" проиграл пять матчей, одна встреча завершилась вничью.

Первое место в группе заняла "Боруссия", у нее 13 очков, затем идет итальянский клуб "Лацио" с 10 баллами, обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место у бельгийской "Брюгге" с 8 баллами, она получила путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

