«Зенит» проиграл «Боруссии» в шестом раунде группового этапа Лиги чемпионов
ФК "Зенит" уступил дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.
Агентство передает, что 16-й минуте нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси открыл счет, однако на 68-й минуте полузащитник "Боруссии" Лукаш Пищек сравнял счет. На 78-й минуте матча решающий мяч забил бывший игрок "Зенита", центральный полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель.
3 декабря "Зенит" лишился шансов на плей-офф в еврокубках этого сезона, проиграв бельгийскому ФК "Брюгге". Петербургская команда смогла набрать 1 балл и оказалась на четвертом месте турнирной таблице своей группы. "Зенит" проиграл пять матчей, одна встреча завершилась вничью.
Первое место в группе заняла "Боруссия", у нее 13 очков, затем идет итальянский клуб "Лацио" с 10 баллами, обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место у бельгийской "Брюгге" с 8 баллами, она получила путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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