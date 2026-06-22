В Германии отказали во входе на пляж отдыхающим без знания немецкого

Поводом для введения такого ограничения стал недавний инцидент, когда директору комплекса в роли спасателя пришлось вытаскивать из глубокой воды ребенка. С момента вступления нового правила в силу нескольким гостям уже отказали в посещении.

Несмотря на волну критики в свой адрес, руководство курорта не намерено пересматривать принятое решение. В администрации уверены в своей правоте и продолжают строго следить за соблюдением языкового требования к отдыхающим.

Ранее МИД Финляндии предложило не пускать российских граждан на пляжи Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

