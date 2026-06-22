В Германии отказали во входе на пляж отдыхающим без знания немецкого

Администрация курортного комплекса в немецком городе Галле запретила посещать местный пляж отдыхающим с недостаточным уровнем владения немецким языком. Об этом сообщает агентство DPA.

Управляющий базой отдыха Маттиас Нобель объяснил, что персонал обязан обеспечивать безопасность людей и контролировать соблюдение правил на водоеме. Если у посетителя возникают языковые трудности, ему могут отказать во входе на территорию.

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Поводом для введения такого ограничения стал недавний инцидент, когда директору комплекса в роли спасателя пришлось вытаскивать из глубокой воды ребенка. С момента вступления нового правила в силу нескольким гостям уже отказали в посещении.

Несмотря на волну критики в свой адрес, руководство курорта не намерено пересматривать принятое решение. В администрации уверены в своей правоте и продолжают строго следить за соблюдением языкового требования к отдыхающим.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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