ФСБ раскрыла план украинских агентов по взрыву поезда с топливом в Подмосковье

По данным ведомства, злоумышленники вышли на связь с представителем украинских спецслужб и действовали под руководством куратора из Киева. Для совершения теракта они забрали из тайника самодельное взрывное устройство и провели разведку на железнодорожных путях, подобрав удобное место для закладки.

Задержанные успели выбрать участок для подрыва поезда с горючим в московском регионе. В отношении пособников украинских спецслужб возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также в понедельник, 22 июня, ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который в том числе организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





