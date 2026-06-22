ФСБ раскрыла план украинских агентов по взрыву поезда с топливом в Подмосковье
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге в Подмосковье, где пособники украинских спецслужб планировали взорвать состав с горюче-смазочными материалами. По факту подготовки диверсии задержаны два гражданина РФ.
По данным ведомства, злоумышленники вышли на связь с представителем украинских спецслужб и действовали под руководством куратора из Киева. Для совершения теракта они забрали из тайника самодельное взрывное устройство и провели разведку на железнодорожных путях, подобрав удобное место для закладки.
Задержанные успели выбрать участок для подрыва поезда с горючим в московском регионе. В отношении пособников украинских спецслужб возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Также в понедельник, 22 июня, ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который в том числе организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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