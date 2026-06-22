Пять человек погибли при ракетной атаке ВСУ по Воронежу

Глава региона провел заседание оперативного штаба в связи с атакой. Он подчеркнул, что территории продолжают обследовать спасатели и экстренные службы.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей в качестве компенсации. Пострадавшие при обстреле граждане смогут рассчитывать на выплаты в размере 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека, а также были повреждены производственные объекты одного из предприятий города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

