Пять человек погибли при ракетной атаке ВСУ по Воронежу
Пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу. Губернатор региона Александр Гусев назвал произошедшее крайне тяжелой потерей для города, сообщает RT.
Несколько десятков местных жителей обратились за медицинской помощью после удара. Среди пострадавших есть люди в крайне тяжелом состоянии, а точное число раненых уточняется по мере осмотра территории предприятия, по которому был нанесен удар.
Глава региона провел заседание оперативного штаба в связи с атакой. Он подчеркнул, что территории продолжают обследовать спасатели и экстренные службы.
Семьи погибших получат по 1 млн рублей в качестве компенсации. Пострадавшие при обстреле граждане смогут рассчитывать на выплаты в размере 300 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека, а также были повреждены производственные объекты одного из предприятий города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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