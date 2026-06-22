Смерч оставил без света более 4 тысяч домов в Свердловской области
Мощный смерч прошел по Свердловской области, оставив без электричества более 4 тысяч частных домов. Стихия обрушилась на Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты региона, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, сильный ветер сорвал крыши примерно с 40 домов, повалил 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи. Местные жители публикуют кадры воронки смерча и последствий непогоды, отмечая, что торнадо также повредил десятки автомобилей. Сейчас стихия движется в сторону Нижнего Тагила.
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил повреждения инфраструктуры в городе.
«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», — написал он в социальной сети ВКонтакте.
Ранее москвичей предупредили о росте числа смерчей в Москве в ближайшие десятилетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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