По словам собеседника НСН, в данном случае бессмысленно переснимать картину, полностью меняя изначальный замысел.

«Бывало, что когда кто-то из актеров подвергался отмене и гонениям, проект клали на полку. Вспомним историю с Кевином Спейси, когда в практически готовом фильме с его участием «Все деньги мира» пересняли много эпизодов, заменив актера. Много фильмов было против Трампа. Например, «Оно», где клоун Пеннивайз был буквально Трампом. Фильм вышел в прокат в первый срок Трампа. Чаще фильмы выходят, если это аналогия, которую прямо не уловить. В случае с реальными людьми фильмы чаще снимают с оглядкой на действующие лица. В таких фильмах как «Богемская рапсодия», «Майкл» согласуется вплоть до того, что картина становится не реальной историей, а восхвалением гениальности. В данном случае, если меняется полярность персонажа, а на этом построен основной конфликт фильма, никто не будет переснимать. Проще положить проект на полку и подождать», - подчеркнул Голубчиков.

По его словам, подобная ситуация не помешает Юре Борисову продолжить строить кинокарьеру за рубежом.

«Ситуация никак не повлияет на карьеру Юры Борисова. Если бы фильм был плохим или провалился, это могло бы повлиять на карьеру. И то речь скорее о многомиллионном блокбастере, на который делали ставку, а он провалился. В Голливуде такие случаи бывали. Однако отмечу, что у нас это работает по-другому», - уточнил он.

По данным СМИ компания Amazon MGM Studios приняла решение не выпускать фильм через несколько месяцев после того, как объявила об инвестициях в размере $50 млрд в OpenAI в рамках многолетнего партнерства в сфере облачных технологий. Среди компаний, которые еще могут приобрести картину, - Mubi или Neon, напоминает «Радиоточка НСН».

