Ограничения интернета не помешали Geltek Cyber Team стать чемпионками
Российские киберспортсменки из Geltek Cyber Team планируют в следующем году стать победителями в мужском турнире, сказал НСН Сергей Кириш.
Ограничения в работе интернета не стали помехой для российских киберспортсменок, которые выиграли чемпионский титул в турнире Lady MVP Season 10 по Mobile Legends: Bang Bang. Об этом НСН заявил создатель женской команды киберспортсменов Geltek Cyber Team Сергей Кириш.
Россияне не первый месяц испытывают неудобства в связи с ограничениями интернета. Впрочем, это не помешало Geltek Cyber Team стать победителем СНГ-региона. В финале команда обыграла именитого соперника Aurora Avalanche. Кириш отметил, что для подготовки к соревнованиям команда пользовалась проводным интернетом, поэтому ограничения никак не помешали.
«Замедление интернета почти не ударило по киберспортсменам. Понятно, что если человек играет в Москве на мобильном устройстве, то у него могут быть проблемы. Когда мы готовились к соревнованиям, мы специально искали вариант, чтобы было два разных проводных интернета. Это обеспечивает нам полноценное участие с точки зрения тренировок и спорта. К счастью, игра работает без VPN и всего остального, с этой точки зрения у нас тоже проблем нет. Наверное, есть какие-то дисциплины, где это может сказываться, но сейчас таких вопросов нет», — сказал Кириш.
Собеседник НСН также объяснил, как проходит процесс тренировок.
«Люди собираются, играют впятером с другой командой. После этого они разбирают результат и играют дальше. Тренировочный день — это 8-10 часов с играми плюс теория. У нас два тренера — обыкновенный тренер и тренер-аналитик. Мы ушли от истории, что наши девушки работают где-то еще. Многие из них приезжают не из Москвы, все они — наши сотрудники, это для них постоянная полноценная работа», — добавил создатель команды.
В заключение Кириш поделился амбициозной целью — выиграть в мужской лиге.
«Хоть сейчас мы и едем на женский турнир, думаю, мы будем играть и с мужскими командами. Так, мы поставили перед собой амбициозную цель — в следующем году выиграть мужскую лигу», — подытожил он.
Победа в турнире дает возможность Geltek Cyber Team представлять Россию на Esports World Cup (EWC) в турнире MLBB Women's Invitational (MWI 2026), который пройдет в этом году в Париже.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов заявил, что зарплата топовых киберспортсменов исчисляется десятками тысяч долларов, однако построить карьеру сложно, как и в любом другом виде спорта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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