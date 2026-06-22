Ограничения в работе интернета не стали помехой для российских киберспортсменок, которые выиграли чемпионский титул в турнире Lady MVP Season 10 по Mobile Legends: Bang Bang. Об этом НСН заявил создатель женской команды киберспортсменов Geltek Cyber Team Сергей Кириш.

Россияне не первый месяц испытывают неудобства в связи с ограничениями интернета. Впрочем, это не помешало Geltek Cyber Team стать победителем СНГ-региона. В финале команда обыграла именитого соперника Aurora Avalanche. Кириш отметил, что для подготовки к соревнованиям команда пользовалась проводным интернетом, поэтому ограничения никак не помешали.

«Замедление интернета почти не ударило по киберспортсменам. Понятно, что если человек играет в Москве на мобильном устройстве, то у него могут быть проблемы. Когда мы готовились к соревнованиям, мы специально искали вариант, чтобы было два разных проводных интернета. Это обеспечивает нам полноценное участие с точки зрения тренировок и спорта. К счастью, игра работает без VPN и всего остального, с этой точки зрения у нас тоже проблем нет. Наверное, есть какие-то дисциплины, где это может сказываться, но сейчас таких вопросов нет», — сказал Кириш.