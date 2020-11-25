«Физрук, а не тренер». ЦСКА ответил на оскорбления Черчесова

«Руководство ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - заявили в клубе.



ЦСКА также напомнил, какое отношение к себе заработал Черчесов.



«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — заключили в московском клубе.



Напомним, что во время интервью на «Матч ТВ» у Черчесова случился конфликт с комментатором Денисом Казанским, которого он несколько раз называл пренебрежительно «молодой человек». В свою очередь, второй интервьюер Роман Нагучев заявил, что «это ерунда по сравнению с тем, что творилось во время рекламных пауз».

