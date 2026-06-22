Психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска

Одной недели отпуска часто недостаточно для полноценного восстановления после сильного выгорания на работе. Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин назвал идеальную продолжительность отдыха для сохранения физического и ментального здоровья в беседе с изданием «Газета.Ru».

При хроническом стрессе нервная система долго находится в напряжении, из-за чего первые 3-5 дней отпуска человек продолжает проверять почту и испытывать тревогу. Заметное снижение уровня стресса и возвращение внутренней энергии обычно происходят только через 10-14 дней отдыха.

Россиянам перечислили нежаркие туристические направления для летнего отпуска

Оптимальной длительностью отпуска для нервной системы эксперт считает период в 2-3 недели подряд. При этом простое отсутствие рабочих задач не гарантирует качественного отдыха без смены привычного режима и отказа от постоянного информационного шума.

Психолог привел пример, что две недели на море с ноутбуком не принесут пользы, в отличие от нескольких дней в горах без связи. Для настоящей перезагрузки важны полноценный сон, физическая активность, общение с природой и новые впечатления.

Между тем Минтруд напомнил о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссиянеПсихологиЛетоОтпуск

Горячие новости

Все новости

партнеры