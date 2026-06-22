Психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска

Одной недели отпуска часто недостаточно для полноценного восстановления после сильного выгорания на работе. Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин назвал идеальную продолжительность отдыха для сохранения физического и ментального здоровья в беседе с изданием «Газета.Ru».

При хроническом стрессе нервная система долго находится в напряжении, из-за чего первые 3-5 дней отпуска человек продолжает проверять почту и испытывать тревогу. Заметное снижение уровня стресса и возвращение внутренней энергии обычно происходят только через 10-14 дней отдыха.