Психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска
Одной недели отпуска часто недостаточно для полноценного восстановления после сильного выгорания на работе. Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин назвал идеальную продолжительность отдыха для сохранения физического и ментального здоровья в беседе с изданием «Газета.Ru».
При хроническом стрессе нервная система долго находится в напряжении, из-за чего первые 3-5 дней отпуска человек продолжает проверять почту и испытывать тревогу. Заметное снижение уровня стресса и возвращение внутренней энергии обычно происходят только через 10-14 дней отдыха.
Оптимальной длительностью отпуска для нервной системы эксперт считает период в 2-3 недели подряд. При этом простое отсутствие рабочих задач не гарантирует качественного отдыха без смены привычного режима и отказа от постоянного информационного шума.
Психолог привел пример, что две недели на море с ноутбуком не принесут пользы, в отличие от нескольких дней в горах без связи. Для настоящей перезагрузки важны полноценный сон, физическая активность, общение с природой и новые впечатления.
Между тем Минтруд напомнил о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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