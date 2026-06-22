Эксперт рассказал о влиянии кредитной истории на трудоустройство

Российские работодатели в ряде случаев проверяют кредитную историю соискателей при приеме на работу. В первую очередь это касается вакансий, связанных с финансами, управлением и материальной ответственностью, рассказал исполнительный директор «Альфа-Денег» Георгий Хохлов в интервью изданию «Газета.Ru».

Кредитная история отражает выполнение финансовых обязательств и содержит данные о заявках, выданных займах, просрочках и долгах. Работодатели обращают внимание на финансовое поведение кандидата, поскольку длительные просрочки и высокая долговая нагрузка создают дополнительные риски при работе с деньгами или ценными бумагами.