Эксперт рассказал о влиянии кредитной истории на трудоустройство

Российские работодатели в ряде случаев проверяют кредитную историю соискателей при приеме на работу. В первую очередь это касается вакансий, связанных с финансами, управлением и материальной ответственностью, рассказал исполнительный директор «Альфа-Денег» Георгий Хохлов в интервью изданию «Газета.Ru».

Кредитная история отражает выполнение финансовых обязательств и содержит данные о заявках, выданных займах, просрочках и долгах. Работодатели обращают внимание на финансовое поведение кандидата, поскольку длительные просрочки и высокая долговая нагрузка создают дополнительные риски при работе с деньгами или ценными бумагами.

Чья ошибка? Почему банки выдают кредиты вопреки самозапретам

Подобные данные интересуют не только банковские структуры и микрофинансовые организации. Информацию о кредитном рейтинге также активно используют страховые компании, арендодатели жилья и сервисы каршеринга.

При этом полное отсутствие кредитной истории тоже не всегда является преимуществом для соискателя. Для кредитора это означает нехватку информации о финансовом поведении человека, поэтому кандидат с небольшим положительным опытом часто выглядит надежнее.

Ранее в Роскачестве назвали три самые частые ошибки россиян при кредитовании и рассказали, как этого избежать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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