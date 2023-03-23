«Зенит» объяснил инцидент с выводом фанатов со стадиона «Фенербахче»
В «Зените» отреагировали на ситуацию с выводом фанатов со стадиона «Фенербахче» после потасовки во время матча с турецким клубом «Фенербахче», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.
Болельщикам «Зенита» пришлось покинуть стадион в Стамбуле после потасовки с фанатами турецкого клуба «Фенербахче».
В пресс-службе отметили, что причиной конфликта стало то, что российских фанатов повели через одну из домашних трибун турецких фанатов. В настоящий момент клубы находятся на связи, чтобы встреча прошла без дальнейших проблем. Болельщиков «Зенита» уже разместили на гостевой фанатской трибуне, рассказали представители команды.
Благотворительный матч между командами состоялся 23 марта. Игра завершилась со счетом 2:2. Собранные средства направят на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции. Ранее полиция Турции вывела фанатов «Зенита» со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче».
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