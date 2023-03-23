Полиция Турции вывела фанатов «Зенита» со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче»

Болельщикам «Зенита» пришлось покинуть стадион в Стамбуле после потасовки с фанатами турецкого клуба «Фенербахче», сообщили в пресс-службе сине-голубых.

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Инцидент произошел в ходе благотворительного матча «Зенита» и «Фенербахче». Потасовка началась в момент, когда петербургских фанатов вели на отдельные места мимо домашних трибун турецкого клуба.

Благотворительный матч между командами состоялся 23 марта. Игра завершилась со счетом 2:2. Собранные средства направят на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

Выступающие за «Зенит» футболисты Малком и Клаудиньо получили российские паспорта, сообщил 20 марта агент футболистов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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