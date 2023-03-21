Норвежский футболист Норманн объяснил свое возвращение в Россию

Норвежский футболист Матиас Норманн, выступающий за клуб «Динамо», объяснил, почему решил вернуться в Россию. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

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По словам спортсмена, и в Москве, и в Норвегии, и в Великобритании футбол одинаков. Он добавил, что не понимает удивления многих болельщиков его возвращением в Россию.

Норманн подчеркнул, что сразу принял предложение «Динамо» играть в Москве. Футболист отметил, что счастлив в столице России, и назвал выступление за российский клуб лучшим, что могло с ним произойти.

Ранее бразильские футболисты Малком и Клаудиньо, выступающие за «Зенит» (Санкт-Петербург), получили российские паспорта.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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