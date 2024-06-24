«Зенит» купил у «Крыльев Советов» Горшкова
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) приобрел у команды «Крылья Советов» полузащитника Юрия Горшкова. Соответствующая информация опубликована на сайте клуба «Зенит».
Отмечается, что команда заключила с 25-летним футболистом контракт на три года, он может быть продлен еще на сезон. Сумма сделки не разглашается.
По словам самого Горшкова, он принял решение о переходе в «Зенит» за 10 секунд. Футболист заявил, что это его детская мечта.
В составе «Крыльев Советов» Горшков играл с 2020 года. За минувший сезон в Российской премьер-лиге он провел 29 матчей, сделал одну результативную передачу и забил четыре мяча. Полузащитник также провел три матча в составе национальной российской сборной. Стоимость Горшкова, согласно порталу Transfermarkt, — 3 миллиона евро.
Ранее футболист сборной Армении Наир Тикнизян, выступающий за футбольный клуб «Локомотив» (Москва), отказался переходить в «Зенит».
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