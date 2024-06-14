Голкипер «Краснодара» Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»

Срок соглашения – 5 лет. По сообщениям СМИ, сумма, заплаченная «Краснодару», за переход футболиста составила €18 млн. Также ПСЖ обязался выплатить бонусы за матчи, проведенные Сафоновым, в его составе.

Ранее вратарю Матвею Сафонову разрешили выезд из России после погашения многомиллионной задолженности по алиментам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

