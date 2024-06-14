Голкипер «Краснодара» Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»
14 июня 202419:20
Вратарь сборной России по футболу и «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба чемпионов Франции.
Срок соглашения – 5 лет. По сообщениям СМИ, сумма, заплаченная «Краснодару», за переход футболиста составила €18 млн. Также ПСЖ обязался выплатить бонусы за матчи, проведенные Сафоновым, в его составе.
Ранее вратарю Матвею Сафонову разрешили выезд из России после погашения многомиллионной задолженности по алиментам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru