Футболист Тикнизян отказался перейти из «Локомотива» в «Зенит»

Футболист сборной Армении Наир Тикнизян, выступающий за футбольный клуб «Локомотив» (Москва), отказался переходить в петербургскую команду «Зенит». Об этом сообщил портал Metaratings.

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Отмечается, что клуб и игрок не договорились об условиях контракта на финальной стадии переговоров, из которых сторона Тикнизяна решила выйти.

Тикнизян участвовал в 30 матчах прошедшего сезона, он отличился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, — 6,5 млн евро.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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