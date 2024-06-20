Футболист Тикнизян отказался перейти из «Локомотива» в «Зенит»
Футболист сборной Армении Наир Тикнизян, выступающий за футбольный клуб «Локомотив» (Москва), отказался переходить в петербургскую команду «Зенит». Об этом сообщил портал Metaratings.
Отмечается, что клуб и игрок не договорились об условиях контракта на финальной стадии переговоров, из которых сторона Тикнизяна решила выйти.
Тикнизян участвовал в 30 матчах прошедшего сезона, он отличился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, — 6,5 млн евро.
Ранее нападающий Антон Заболотный ушел из футбольного клуба ЦСКА.
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