Футболист Тикнизян отказался перейти из «Локомотива» в «Зенит»

Отмечается, что клуб и игрок не договорились об условиях контракта на финальной стадии переговоров, из которых сторона Тикнизяна решила выйти.

Тикнизян участвовал в 30 матчах прошедшего сезона, он отличился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, — 6,5 млн евро.

Ранее нападающий Антон Заболотный ушел из футбольного клуба ЦСКА.

