СМИ: Симонов остро нуждался в операции на сердце, но ее постоянно переносили

По данным SHOT, последние две недели своей жизни актёр провёл в больнице, где и умер от острой сердечной недостаточности накануне ближе к полуночи.

Проблемы со здоровьем у актера начались в августе. Тогда Симонова госпитализировали из-за одышки и плохого самочувствия, но после стабилизации состояния выписали домой. В конце октября его вновь увезли на скорой. Ему собирались проводить серьёзную операцию на сердце. Сам артист, по информации канала, сильно переживал из-за своего состояния и возможных последствий вмешательства.

Ранее директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что церемония прощания с Владимиром Александровичем Симоновым пройдет в театре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».