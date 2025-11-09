СМИ: Симонов остро нуждался в операции на сердце, но ее постоянно переносили
Народный артист России Владимир Симонов, скончавшийся накануне в возрасте 68 лет, в последние месяцы жизни остро нуждался в сложной операции на сердце, однако её неоднократно откладывали из-за множества медицинских противопоказаний. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, последние две недели своей жизни актёр провёл в больнице, где и умер от острой сердечной недостаточности накануне ближе к полуночи.
Проблемы со здоровьем у актера начались в августе. Тогда Симонова госпитализировали из-за одышки и плохого самочувствия, но после стабилизации состояния выписали домой. В конце октября его вновь увезли на скорой. Ему собирались проводить серьёзную операцию на сердце. Сам артист, по информации канала, сильно переживал из-за своего состояния и возможных последствий вмешательства.
Ранее директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что церемония прощания с Владимиром Александровичем Симоновым пройдет в театре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
