Зеленский потребовал полной изоляции российских спортсменов

Бах напомнил украинскому лидеру об объединяющей миссии МОК и Олимпийских игр, что закреплено в Олимпийской хартии, а также указал, что на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря были в очередной раз подтверждены санкции МОК в отношении России и Белоруссии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил МОК за поддержку Украины и украинских спортсменов на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже и зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане, а также попросил больше поддержки, в частности, для восстановления разрушенных спортивных объектов в стране.

Ранее мужскую и женскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

