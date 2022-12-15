Зеленский потребовал полной изоляции российских спортсменов
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом заявил о необходимости полностью изолировать Россию и её спортсменов от международных соревнований, сообщает пресс-служба МОК.
Бах напомнил украинскому лидеру об объединяющей миссии МОК и Олимпийских игр, что закреплено в Олимпийской хартии, а также указал, что на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря были в очередной раз подтверждены санкции МОК в отношении России и Белоруссии.
Кроме того, Зеленский поблагодарил МОК за поддержку Украины и украинских спортсменов на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже и зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане, а также попросил больше поддержки, в частности, для восстановления разрушенных спортивных объектов в стране.
Ранее мужскую и женскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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