IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов

Конгресс Международного союза биатлонистов оставил в силе решение о запрете россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба IBU.

Во время обсуждения вопроса на конгрессе, который проходит в австрийском Инсбруке, против допуска россиян и белорусов к соревнованиям высказались представители Украины, Норвегии, Польши и Бразилии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава пресс-службы Союза биатлонистов РФ Сергей Аверьянов.

После их выступления прошло голосование, за решение сохранить отстранение россиян и белорусов проголосовали 39 делегатов, против 2, воздержались – 5.

Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров

«Конгресс IBU принял предложение подтвердить решение Исполкома от 1 марта 2022 года о запрете участия каких-либо российских или белорусских спортсменов, или официальных лиц в его международных мероприятиях до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщение.

Ранее Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссиянеЗапретСоревнованияБиатлонистыБиатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры