IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов

Конгресс Международного союза биатлонистов оставил в силе решение о запрете россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба IBU.

Во время обсуждения вопроса на конгрессе, который проходит в австрийском Инсбруке, против допуска россиян и белорусов к соревнованиям высказались представители Украины, Норвегии, Польши и Бразилии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава пресс-службы Союза биатлонистов РФ Сергей Аверьянов.

После их выступления прошло голосование, за решение сохранить отстранение россиян и белорусов проголосовали 39 делегатов, против 2, воздержались – 5.