IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов
Конгресс Международного союза биатлонистов оставил в силе решение о запрете россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба IBU.
Во время обсуждения вопроса на конгрессе, который проходит в австрийском Инсбруке, против допуска россиян и белорусов к соревнованиям высказались представители Украины, Норвегии, Польши и Бразилии.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава пресс-службы Союза биатлонистов РФ Сергей Аверьянов.
После их выступления прошло голосование, за решение сохранить отстранение россиян и белорусов проголосовали 39 делегатов, против 2, воздержались – 5.
«Конгресс IBU принял предложение подтвердить решение Исполкома от 1 марта 2022 года о запрете участия каких-либо российских или белорусских спортсменов, или официальных лиц в его международных мероприятиях до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщение.
Ранее Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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