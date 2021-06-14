Зеленский поддержал украинскую сборную после поражения в матче с Нидерландами на Евро-2020
Украинский лидер Владимир Зеленский считает «очень сильной игрой» матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020, в котором сборная страны уступила соперникам из Нидерландов со счётом 2:3.
«Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет дальше. А дальше - важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не стереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о вас», — написал Зеленский в своём Twitter.
Напомним, в группе С также играют национальный команды Австрии и Северной Македонии. В их противостоянии победа досталась австрийцам - 3:1. По итогам прошедших матчей Австрия и Нидерланды получили по три очка, у Македонии и Украины после первого тура очков нет.
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