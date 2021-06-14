Украина начала Евро-2020 с драматичного поражения от Нидерландов

Первый тайм завершился без забитых голов, а в начале второго голландцы повели 2:0 после голов Джорджиньо Вейналдума и Ваута Вегхорста.

Тем не менее, Украина смогла переломить игру. Блестящий обводящий удар под перекладину Андрея Ярмоленко позволил команде Андрея Шевченко сократить счет. А через четыре минуты Роман Яремчук забил второй мяч, и счет стал 2:2.

Однако Дензел Думфрис за пять минут до конца игры все-таки принес Нидерландам победу.

Судья добавил к основному времени матча пять минут, однако украинцы не смогли создать за это время опасных моментов.

По итогам первого тура Австрия и Нидерланды лидируют в группе «С», Украина пока занимает третье место, а Северная Македония четвертое.

