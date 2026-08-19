Нет ничего удивительного, что игрок французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в десятку сильнейших мировых вратарей. Его команда побеждает, а он находится в центре внимания, рассказал НСН ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.



Россиянин Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии телеканала ESPN. Рейтинг появился на его сайте. Кавазашвили объяснил, почему футболист оказался в нем.