Заслуга ПСЖ? Кавазашвили объяснил, почему Сафонов попал в топ-10 вратарей мира
Российский вратарь добился признания благодаря победам команды, заявил НСН Анзор Кавазашвили.
Нет ничего удивительного, что игрок французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в десятку сильнейших мировых вратарей. Его команда побеждает, а он находится в центре внимания, рассказал НСН ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
Россиянин Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии телеканала ESPN. Рейтинг появился на его сайте. Кавазашвили объяснил, почему футболист оказался в нем.
«Признание Матвея зависит от успехов его клуба. У него очень богатая и знаменитая, в том числе по победам, команда. Поэтому каждого футболиста, который имеет отношение к основному составу, ценят, а каждое действие в матче обсуждается. Особое внимание к русским футболистам, которые попали в европейские команды во время санкций. Сегодня Сафонов представляет Россию и доказывает, что он приносит добро и мастерство европейской культуре, а не является каким-то агрессором. Он рожден талантом, а потерять его может только при одном условии — когда перестанет над собой работать. Если будет поддерживать форму, то я думаю, что до 35 лет он спокойно сможет блистать», — отметил он.
Ранее легенда ЦСКА Владимир Пономарев в эфире НСН призвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру.
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