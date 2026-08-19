Количество заявлений от поступающих в Финансовый университет при Правительстве России в этом году увеличилось почти на 40%, а проходной балл и на бюджет, и на платное отделение был не менее 200. Об этом в пресс-центре НСН рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.