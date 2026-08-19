Финансовый университет: Число заявлений от абитуриентов выросло на 40% в 2026 году
Светлана Брюховецкая раскрыла НСН, что в этом году университет получил больше полумиллиона заявлений от 55 тысяч человек, а также зачислил 630 олимпиадников.
Количество заявлений от поступающих в Финансовый университет при Правительстве России в этом году увеличилось почти на 40%, а проходной балл и на бюджет, и на платное отделение был не менее 200. Об этом в пресс-центре НСН рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.
«Мы, как и другие вузы в этом году, увидели, что количество заявлений и поступающих значительно увеличилось. У нас 28 филиалов, так что наши цифры достаточно большие. Мы в этом году получили больше полумиллиона заявлений от 55 тысяч поступающих. Цифры выросли где-то на 30-40%. В прошлом году было 35 тысяч поступающих и 326 тысяч заявлений. Востребованность всех программ высока. Например, по "Государственному муниципальному управлению" было 55 человек на место. Сюда же идет "Бизнес информатика", "Экономика". Очень высокий конкурс был и на программу двух дипломов. На платные места мы зачислили более 10 тысяч человек. Из них порядка 2800 — бюджет, остальные — платники», — рассказала она.
Также Брюховецкая раскрыла, какими были проходные баллы.
«В Москве достаточно высокий проходной балл и на бюджет, и на платку. Ниже 200 баллов по очной форме обучения ребят у нас нет. К нам зачислено 630 олимпиадников — это меньше 25% от общего количества зачисленных. Эту ситуацию мы постарались сбалансировать», — подытожила она.
Ранее проректор Российского технологического университета (МИРЭА) Игорь Рогов в пресс-центре НСН рассказал о высокой востребованности инженерных специальностей на рынке труда. По его словам, отдельные направления — например, конструирование электронных средств и информационные технологии — пользуются устойчивым спросом у работодателей уже на этапе обучения.
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