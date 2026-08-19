Россиян предупредили о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья
Источником микробного загрязнения могут стать общественные кулеры с питьевой водой. Об этом «Ленте.ру» заявила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По её словам, проблемным местом являются резервуары и трубки, по которым проходит вода. Здесь сохраняется влага, а температура поддерживается на уровне, комфортном для развития бактерий. К их активному размножению также ведут редкая замена бутылей и несвоевременная санитарная обработка.
Эксперт отметила, что в поддонах для слива и труднодоступных участках системы способны развиваться плесневые грибы, что представляет дополнительную опасность.
Золотарева указала, что при использовании общественных кулеров следует обращать внимание на состояние краников, поддона и корпуса.
«Налёт, потёки, посторонний запах или следы загрязнений могут указывать на нарушение правил обслуживания оборудования», — заключила она.
Ранее эксперты Роскачества выявили нарушения, включая следы кишечной палочки, в бургерах пяти крупнейших сетей общественного питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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