Россиян предупредили о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья

По её словам, проблемным местом являются резервуары и трубки, по которым проходит вода. Здесь сохраняется влага, а температура поддерживается на уровне, комфортном для развития бактерий. К их активному размножению также ведут редкая замена бутылей и несвоевременная санитарная обработка.

Эксперт отметила, что в поддонах для слива и труднодоступных участках системы способны развиваться плесневые грибы, что представляет дополнительную опасность.

Золотарева указала, что при использовании общественных кулеров следует обращать внимание на состояние краников, поддона и корпуса.

«Налёт, потёки, посторонний запах или следы загрязнений могут указывать на нарушение правил обслуживания оборудования», — заключила она.

Ранее эксперты Роскачества выявили нарушения, включая следы кишечной палочки, в бургерах пяти крупнейших сетей общественного питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

