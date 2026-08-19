В ГУУ назвали самые востребованные направления среди абитуриентов
Дмитрий Брюханов заявил НСН, что особый интерес вызывает образовательная программа по направлению «Инноватика» с двумя квалификациями.
В ГУУ в этом году большим спросом у абитуриентов, как и всегда, пользовались направления «Государственное муниципальное управление», а также «Инноватика». Об этом в пресс-центре НСН рассказал проректор Государственного Университета Управления (ГУУ) Дмитрий Брюханов.
«ГУУ является одним из немногих столичных университетов, кто работает в рамках замкнутого кампуса — там нет филиалов и представительств. Мы также наблюдаем повышение среднего балла ЕГЭ в этом году. Помимо прочего, мы как и другие вузы открыли новые профили в рамках направлений подготовки «Инноватика», связанных с инновационным предпринимательством. По окончанию подготовки выпускники получают две квалификации, связанные с инновационной деятельностью и IT. Мы видим всплеск интереса к данному направлению подготовки. На первой позиции у нас «Государственное муниципальное управление» — здесь традиционно высокий интерес. Далее идет, как я уже сказал, «Инноватика» с двумя профилями. Также у нас традиционно сильные направления подготовки, связанные с отраслевым управлением. Это управление в области топливно-энергетического комплекса, цепи поставок, транспорта», — раскрыл он.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая заявила в пресс-центре НСН, что количество заявлений от поступающих в Финансовый университет при Правительстве России в этом году увеличилось почти на 40%, а проходной балл и на бюджет, и на платное отделение был не менее 200.
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