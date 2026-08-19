Документы в вузы РФ уже подали около 1,2 млн абитуриентов
В ходе приёмной кампании 2026 года документы в вузы РФ подали уже около 1,2 млн абитуриентов. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает RT.
Отмечается, что 94% заявлений были поданы посредсвом сервиса «Поступление в вуз онлайн». Это на 21% выше, чем в 2025 году.
«Приём заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета завершён, на программы магистратуры и аспирантуры приём продолжается», - говорится в сообщении.
Ранее член комитета Совфеда по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил «Радиоточке НСН», что льготников, а также призёров и победителей олимпиад, следует учитывать в отдельном конкурсе, параллельно увеличив число бесплатных мест в вузах.
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