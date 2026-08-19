Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии ESPN
Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.
На первой строке рейтинга расположился испанский голкипер английского «Арсенала» Давид Райя, второе место занял бельгиец Тибо Куртуа из испанского «Реала», третье - итальянец Джанлуиджи Доннарумма из английского «Манчестер Сити».
Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Вместе с клубом россиянин дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок-2025.
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