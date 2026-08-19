МИД: Проход через Ормузский пролив должен остаться свободным
Проходы через все морские артерии, служащие для международного судоходства, должны быть свободными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
По его словам, Россия исходит из того, «что так же будет и в отношении Ормузского пролива».
Дипломат добавил, что в Москве рассситывают на возвращение ситуации к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через указанный пролив будет осуществляться без каких-либо ограничений.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что на Ближнем Востоке поставщики нефти негласно наладили систему перевозки нефти через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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