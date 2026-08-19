МИД: Проход через Ормузский пролив должен остаться свободным

По его словам, Россия исходит из того, «что так же будет и в отношении Ормузского пролива».

Дипломат добавил, что в Москве рассситывают на возвращение ситуации к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через указанный пролив будет осуществляться без каких-либо ограничений.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что на Ближнем Востоке поставщики нефти негласно наладили систему перевозки нефти через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

