МИД: Проход через Ормузский пролив должен остаться свободным

Проходы через все морские артерии, служащие для международного судоходства, должны быть свободными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Стало известно о росте стоимости морских перевозок из-за войн и изменения климата

По его словам, Россия исходит из того, «что так же будет и в отношении Ормузского пролива».

Дипломат добавил, что в Москве рассситывают на возвращение ситуации к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через указанный пролив будет осуществляться без каких-либо ограничений.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что на Ближнем Востоке поставщики нефти негласно наладили систему перевозки нефти через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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