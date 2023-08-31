Защитник «Динамо» Саба Сазонов перешел в «Торино»

Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов перешел в итальянский «Торино», сообщает пресс-служба бело-голубых.

В клубе уточнили, что в настоящее время известно лишь, о трансфере игрока, а условия контракта пока не разглашаются.

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Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила € 2,75 млн, плюс € 250 тысяч клуб может получить в качестве бонусов. Также московский клуб получит 15% от следующей продажи футболиста.

Сазонов выступал за «Динамо» с июля 2021 года. За это время вместе командой выиграл бронзовые медали чемпионата России. Он провел за бело-голубых 44 матча и забил один гол.

Ранее главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TorinoFC_1906
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