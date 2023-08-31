Защитник «Динамо» Саба Сазонов перешел в «Торино»
Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов перешел в итальянский «Торино», сообщает пресс-служба бело-голубых.
В клубе уточнили, что в настоящее время известно лишь, о трансфере игрока, а условия контракта пока не разглашаются.
Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила € 2,75 млн, плюс € 250 тысяч клуб может получить в качестве бонусов. Также московский клуб получит 15% от следующей продажи футболиста.
Сазонов выступал за «Динамо» с июля 2021 года. За это время вместе командой выиграл бронзовые медали чемпионата России. Он провел за бело-голубых 44 матча и забил один гол.
Ранее главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru