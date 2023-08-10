Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию
10 августа 202306:52
Норвежский футболист Матиас Норманн, игравший за «Динамо», покинул Россию, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на генерального директора клуба Павла Пивоварова.
Это произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов на комплекс «Москва Сити». Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны, отметил директор. При этом решение спортсмена будет оспариваться в суде.
Ранее Норманн объяснил свое возвращение в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru