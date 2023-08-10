Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию

Норвежский футболист Матиас Норманн, игравший за «Динамо», покинул Россию, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на генерального директора клуба Павла Пивоварова.

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Это произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов на комплекс «Москва Сити». Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны, отметил директор. При этом решение спортсмена будет оспариваться в суде.

Ранее Норманн объяснил свое возвращение в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:БеспилотникиСпортФутболисты

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