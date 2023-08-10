Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию

Ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем были предотвращены атаки беспилотников Работа аэропортов «Внуково» и «Домодедово» была остановлена из-за атаки дронов Число пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до девяти человек Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга Тюменский кинотеатр первым в России начал показывать экранную копию фильма «Барби»