Запашный назвал Токио несчастливым городом для Олимпиады
Директор Большого Московского цирка напомнил НСН, что Игры переносились уже дважды именно тогда, когда они планировались в Токио.
Названы условия для поездки болельщиков на Олимпийские игры в Токио. Сделать это смогут только те, кто вакцинируется от коронавируса и будет иметь подтверждающую справку об этом. Международный Олимпийский комитет пока продолжает готовиться к Играм, которые теперь запланированы на июль-август 2021 года.
В России же на данный момент зарегистрировано уже две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В общей сложности, по данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят 47 препаратов разных стран.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный напомнил НСН, что Олимпиада в Токио отменяется уже не в первый раз за всю историю Игр.
«Дорогие друзья, дай бог, чтобы эта Олимпиада вообще состоялась. Немногие знают, что Игры в Токио уже дважды переносились за всю историю. Есть мнение, что Олимпиада там перенесется и в третий раз. Какой-то несчастливый город», – сказал он.
До этого момента Олимпиада, запланированная также в столице Японии, отменялась в 1940 году из-за Второй мировой войны. А в 1964 году в Токио Игры все-таки прошли, но был перенос с лета на осень из-за сильной жары.
Кроме того, Запашный в эксклюзивном интервью НСН поделился своим впечатлением от минувшего матча между Россией и Сербией.
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