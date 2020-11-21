Запашный назвал Токио несчастливым городом для Олимпиады

Директор Большого Московского цирка напомнил НСН, что Игры переносились уже дважды именно тогда, когда они планировались в Токио.

Названы условия для поездки болельщиков на Олимпийские игры в Токио. Сделать это смогут только те, кто вакцинируется от коронавируса и будет иметь подтверждающую справку об этом. Международный Олимпийский комитет пока продолжает готовиться к Играм, которые теперь запланированы на июль-август 2021 года.

В России же на данный момент зарегистрировано уже две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В общей сложности, по данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят 47 препаратов разных стран.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный напомнил НСН, что Олимпиада в Токио отменяется уже не в первый раз за всю историю Игр.

Олимпийская чемпионка поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

«Дорогие друзья, дай бог, чтобы эта Олимпиада вообще состоялась. Немногие знают, что Игры в Токио уже дважды переносились за всю историю. Есть мнение, что Олимпиада там перенесется и в третий раз. Какой-то несчастливый город», – сказал он.

До этого момента Олимпиада, запланированная также в столице Японии, отменялась в 1940 году из-за Второй мировой войны. А в 1964 году в Токио Игры все-таки прошли, но был перенос с лета на осень из-за сильной жары.

Кроме того, Запашный в эксклюзивном интервью НСН поделился своим впечатлением от минувшего матча между Россией и Сербией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Эдгард Запашный
ТЕГИ:ОлимпиадаТокиоЭдгард Запашный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры