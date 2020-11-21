Запашный назвал Токио несчастливым городом для Олимпиады

Названы условия для поездки болельщиков на Олимпийские игры в Токио. Сделать это смогут только те, кто вакцинируется от коронавируса и будет иметь подтверждающую справку об этом. Международный Олимпийский комитет пока продолжает готовиться к Играм, которые теперь запланированы на июль-август 2021 года.

В России же на данный момент зарегистрировано уже две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В общей сложности, по данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят 47 препаратов разных стран.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный напомнил НСН, что Олимпиада в Токио отменяется уже не в первый раз за всю историю Игр.