Запашный: Токио – несчастливый город для Олимпиады

Эдгард Запашный: «Конечно, я как любитель футбола, как болельщик, расстроен, меня такой результат не устраивает. Можно много рассуждать о том, правильно или нет сделал тренерский штаб, что не взял Дзюбу на последние две игры, это спорно. Другое дело, что это футбол, и такое бывает, к сожалению. Буквально до этой игры сборная Германии проиграла сборной Испании со счетом 0:6», – напомнил Эдгард Запашный в разговоре с НСН.

