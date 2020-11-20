Запашный: Токио – несчастливый город для Олимпиады
Директор Большого Московского государственного цирка специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Названы условия для поездки болельщиков на Игры в Токио
Болельщики смогут попасть на Олимпиаду в Токио только при наличии справки о вакцинации от коронавируса.
Эдгард Запашный: «Дорогие друзья, дай бог, чтобы эта Олимпиада вообще состоялась. Немногие знают, что Игры в Токио уже дважды переносились за всю историю. Есть мнение, что Олимпиада там перенесется и в третий раз. Какой-то несчастливый город», – поделился с НСН Эдгард Запашный.
ГИБДД начинает тестировать новые дорожные камеры
В ГИБДД готовятся оснастить патрульные автомобили новейшими дорожными камерами: они будут расположены в мигалках на крыше. Устройства работают на 360 градусов и в движении фиксируют скорость, неправильную парковку и угоны. Новинка полностью готова, в ближайшее время ее протестируют в деле на российских дорогах.
Эдгард Запашный: «Сейчас очень многие говорят о том, что грядет эра глобального контроля. Думаю, это только начало. Скоро все наши с вами движения будут фиксироваться тем или иным способом», – выразил он свое мнение в эфире НСН.
В Госдуме предложили разработать этический «кодекс блогера»
В Госдуме предложили разработать этический «кодекс блогера». С такой инициативой выступил депутат Борис Пайкин. Он подчеркнул, что каждый должен нести ответственность за свои слова. Причем как гражданскую, так и административную.
Эдгард Запашный: «Я поддерживаю эту инициативу, потому что сейчас многие констатируют, что интернет стал помойкой, местом травли. Надо научиться отвечать за свои слова», – отметил он в беседе с НСН.
Российские футболисты потерпели крупное поражение
Сборная России по футболу потерпела самое крупное поражение за последние 16 лет. Игра с командой из Сербии завершилась со счетом 5:0.
Эдгард Запашный: «Конечно, я как любитель футбола, как болельщик, расстроен, меня такой результат не устраивает. Можно много рассуждать о том, правильно или нет сделал тренерский штаб, что не взял Дзюбу на последние две игры, это спорно. Другое дело, что это футбол, и такое бывает, к сожалению. Буквально до этой игры сборная Германии проиграла сборной Испании со счетом 0:6», – напомнил Эдгард Запашный в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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