Олимпийская чемпионка поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

Спортсменка Светлана Хоркина в эфире НСН предположила, что все женщины одобрят эту инициативу.

Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, пишут социологи ВЦИОМ.

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эфире НСН предположила, что именно женщины выражают это желание.

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«Я отношусь к этой половине россиян. И думаю, что эта половина – именно женщины, потому что они делают встречу Нового года незабываемой, сказочной, очень яркой и вкусной», – сказала она.

В декабре 2019 года некоторые регионы самостоятельно объявили выходным днем 31 декабря.

Кроме того, Светлана Хоркина в эксклюзивном интервью НСН поддержала идею журналиста Владимира Познера ввести штрафы до 50 тысяч рублей для нарушителей масочного режима.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВыходныеНовый ГодСветлана Хоркина
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