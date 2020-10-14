Олимпийская чемпионка поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Спортсменка Светлана Хоркина в эфире НСН предположила, что все женщины одобрят эту инициативу.
Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, пишут социологи ВЦИОМ.
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эфире НСН предположила, что именно женщины выражают это желание.
«Я отношусь к этой половине россиян. И думаю, что эта половина – именно женщины, потому что они делают встречу Нового года незабываемой, сказочной, очень яркой и вкусной», – сказала она.
В декабре 2019 года некоторые регионы самостоятельно объявили выходным днем 31 декабря.
Кроме того, Светлана Хоркина в эксклюзивном интервью НСН поддержала идею журналиста Владимира Познера ввести штрафы до 50 тысяч рублей для нарушителей масочного режима.
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